Экс-губернатор Санкт-Петербурга попал в больницу с COVID-19

Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие, — сказал Шамузафаров.