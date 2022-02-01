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55 минут назад

Экс-губернатор Санкт-Петербурга попал в больницу с COVID-19

Президент Российского союза строителей (РСС), бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев заразился коронавирусом, его госпитализировали, сообщил вице-президент РСС Анвар Шамузафаров в ходе расширенного заседания союза в Новосибирске, передаёт ТАСС. По его словам, Яковлев должен был вести мероприятие.

Экс-губернатор Санкт-Петербурга попал в больницу с COVID-19
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look PressViktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие, — сказал Шамузафаров.

Яковлев занимал пост губернатора Санкт-Петербурга в 1996–2003 годах, с 2004-го по 2007-й был министром регионального развития России, с 2009-го — избран главой Российского союза строителей.

Ранее стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова повторно госпитализировали из-за заражения коронавирусом. Состояние Щербакова оценивается как средней степени тяжести.

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