Россия отказалась «пятиться назад» из-за угрозы санкций США

РФ не собирается "пятиться назад" перед угрозой американских санкций, выступающих генератором напряженности в двухсторонних отношениях, сообщает российское посольство в Вашингтоне на своей странице в facebook.

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"Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", — сказано в заявлении дипломатической миссии в Facebook.

Отмечается, что именно США "поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией".

Дипмиссия напоминает, что Вашингтон снабжает Украину наступательным вооружением "смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем".

Также посольство России обвинило Вашингтон "в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам". Подчеркивается, что Москва обладает суверенным правом перемещать Вооруженные силы на свое территории, и это никому не угрожает.