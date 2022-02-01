Небензя назвал фантазиями подготовку России к вторжению на Украину

«Я вообще не знаю, зачем мы проводим эту встречу. У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло», — заявил российский постпред.

На заседании дипломат также заявил, что Запад так и не предоставил доказательств того, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.

«Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — отметил Небензя в своем выступлении.

По словам постпреда, Запад говорит о деэскалации и в то же время нагнетает ситуацию риторикой о грядущей войне. Дипломат отметил, что создается ощущение, что западные страны будто хотят, чтобы это произошло. Отмечается, что ни одного заявления о возможном вторжении от российских политиков не было, представители РФ лишь опровергали заявления западных стран.