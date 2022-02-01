В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
19 минут назад

Небензя назвал фантазиями подготовку России к вторжению на Украину

Тиражируемая странами Запада информация о российском вторжении является ложной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

Небензя назвал фантазиями подготовку России к вторжению на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сообщил СМИ по итогам заседания Совета Безопасности ООН по украинской теме.

«Я вообще не знаю, зачем мы проводим эту встречу. У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло», — заявил российский постпред.

На заседании дипломат также заявил, что Запад так и не предоставил доказательств того, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.

«Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — отметил Небензя в своем выступлении.

По словам постпреда, Запад говорит о деэскалации и в то же время нагнетает ситуацию риторикой о грядущей войне. Дипломат отметил, что создается ощущение, что западные страны будто хотят, чтобы это произошло. Отмечается, что ни одного заявления о возможном вторжении от российских политиков не было, представители РФ лишь опровергали заявления западных стран.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители