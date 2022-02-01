Небензя назвал фантазиями подготовку России к вторжению на Украину

Тиражируемая странами Запада информация о российском вторжении является ложной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.
Об этом он сообщил СМИ по итогам заседания Совета Безопасности ООН по украинской теме.
«Я вообще не знаю, зачем мы проводим эту встречу. У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло», — заявил российский постпред.
На заседании дипломат также заявил, что Запад так и не предоставил доказательств того, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.
«Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — отметил Небензя в своем выступлении.
По словам постпреда, Запад говорит о деэскалации и в то же время нагнетает ситуацию риторикой о грядущей войне. Дипломат отметил, что создается ощущение, что западные страны будто хотят, чтобы это произошло. Отмечается, что ни одного заявления о возможном вторжении от российских политиков не было, представители РФ лишь опровергали заявления западных стран.