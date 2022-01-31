Путин и Макрон провели очередной разговор

Президент России Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В тексте говорится, что Путин и Макрон продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением России долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности. Президент РФ подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам.

По итогам разговора Путин и Макрон договорились продолжить дальнейшие контакты по телефону и проработать возможности проведения личной встречи.