Слушая американских политиков, киевскому режиму не стоит забывать, что случилось с Ираком, Сирией и Ливией, куда вторглись США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Вашингтон цинично и хамски идет по миру, оставляя после себя хаос и смерть, заявила дипломат.

"Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена, - написала Захарова в своем Telegram-канале. - В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин "сопутствующий ущерб".

Официальный представитель МИД РФ напомнила выступление генерала армии сухопутных войск США, который командовал Генштабом союзных государств Европы в 1997-2000 годах Уэсли Кларка.

Выступая с докладом на тему "Время для лидерства: во имя долго, чести, страны" Кларк вспомнил, как был в Пентагоне, где его позвал в кабинет представитель генштаба и заявил ему о планах атаковать Ирак. "Я спросил, почему, - вспомнил Кларк. - Он ответил: "Мы не знаем". Я спросил, свяжут ли они Саддама с 11 сентября? Он ответил: "Нет".