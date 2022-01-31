Главу СК попросили возбудить уголовное дело против Кадырова

Редакция « Новой газеты » попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова за разжигание ненависти и вражды после его высказываний о журналистке издания Елене Милашиной и правозащитнике Игоре Каляпине. Об этом сообщается на сайте издания.

«"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова , назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что поводом стал пост Кадырова в Telegram от 24 января. В нем глава Чечни объявил террористами Каляпина и Милашину. По его мнению, эти лица зарабатывают на теме республики.