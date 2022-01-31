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15 минут назад

«Новая газета» попросила возбудить уголовное дело против Кадырова

Редакция «Новой газеты» попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова за разжигание ненависти и вражды после его высказываний о журналистке издания Елене Милашиной и правозащитнике Игоре Каляпине. Об этом сообщается на сайте издания.

Главу СК попросили возбудить уголовное дело против Кадырова
Фото: ТАССТАСС

«"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину», — говорится в официальном заявлении.

Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях

Отмечается, что поводом стал пост Кадырова в Telegram от 24 января. В нем глава Чечни объявил террористами Каляпина и Милашину. По его мнению, эти лица зарабатывают на теме республики.

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