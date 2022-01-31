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1 час назад

Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряженности на Украине

Россия призывает США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, то такая политика приводит к «истерии» на Украине, что контрпродуктивно сказывается на отношениях всех стран, задействованных в происходящем в регионе.

По словам Пескова, в первую очередь напряженность транслируется через американские СМИ, которые публикуют большое количество непроверенной, а часто и заведомо лживой информации. Представитель Кремля считает, что Вашингтону стоит вернуться к более конструктивной позиции.

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Что касается освещения ситуации вокруг Украины российскими СМИ и политиками, то представитель Кремля рекомендовал, по возможности, ограничить количество поглощаемой информации по этой теме.

Ранее Песков заявил. что президент России Владимир Путин прокомментирует ответ США и НАТО по гарантиям безопасности тогда, когда сочтет это необходимым.

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