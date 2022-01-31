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24 минуты назад

В России предложили запретить уничтожение продуктов

В России предлагают запретить уничтожать конфискованные или изъятые из обращения продукты питания, пригодные для употребления. Соответствующий законопроект был разработан рядом депутатов, в скором времени его внесут в Госдуму, пишут «Известия».

В России предложили запретить уничтожение продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указывают авторы инициативы, в стране каждый год уничтожаются десятки тысяч тонн продовольствия, пригодного для употребления. В связи с этим у россиян появляется серьезное социальное напряжение. Парламентарии предлагают изменить ситуацию и проводить для каждой партии изъятых или конфискованных продуктов специальную экспертизу. Если в ходе проверки продовольствие будет признано пригодным, его предлагается направить на муниципальные и государственные нужды.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов привел пример такой ситуации. Он пояснил, что нет нужны уничтожать рыбу, которую незаконно выловил браконьер. Если продукция прошла экспертизу и признана пригодной, ее можно использовать по назначению. Он добавил, что проверять качество таких продуктов может Роспотребнадзор или Россельхознадзор в зависимости от категории товаров.

Несколько лет назад в Роспотребнадзоре выдвинули аналогичную инициативу. Тогда ее необходимость объясняли борьбой с утилизацией отходов. Однако на тот момент в Минсельхозе такой запрет не поддержали.

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