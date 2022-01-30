Лавров: США могут предать

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале заявил, что доверять США опасно. Об этом пишет ТАСС.
«Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», - полагает Лавров.
Видный российский дипломат напомнил о печальной судьбе президента Египта Хосни Мубарака.
«Вашингтон пальцем не пошевелил, когда его арестовали. Хотя он никуда не бежал, оставался в Египте после того, как ушел со своего поста. Долгое время его возили в суд в клетке», - отметил Лавров.
Также Лавров призвал не забывать, как американцы покидали Афганистан, бросив при этом своих союзников и сотрудников различных служб.