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13 минут назад

Глава МИД Британии подтвердила, что Лондон введет новые санкции против РФ в ближайшие дни

Власти Великобритании расширят санкции против РФ на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в воскресенье заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

Лондон введет новые санкции против России в ближайшие дни
Фото: © WIktor Szymanowicz via Reuters Connect© WIktor Szymanowicz via Reuters Connect

"На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства, - сказала министр. - В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться".

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