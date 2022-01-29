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15 минут назад

The Telegraph предупредила Путина о возможной роковой ошибке

Вторжение России в Украину может стать катастрофической ошибкой президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.

The Telegraph предупредила Путина о возможной роковой ошибке
Фото: ReutersReuters

«Российская общественность наверняка ожидает, что их лидер принесет ощутимые выгоды от своей последней конфронтации с Западом. Если этого не сделать, авторитет Путина ослабнет. Это также могло бы убедить его в том, что его единственный оставшийся вариант — решить украинский вопрос раз и навсегда силой оружия. Такой шаг, однако, может оказаться ошибкой катастрофических масштабов», — написал Кафлин в The Telegraph.

Журналист считает, что вторжение в Украину может обернуться катастрофой, наподобие участия СССР в войне в Афганистане. Кафлин написал, что сейчас Путин якобы играет с Западом в покер с высокими ставками. И если он разыграет карты неправильно, «это может иметь разрушительные последствия как для него самого, так и для его страны», заключил автор The Telegraph.

В Госдуме призвали разобрать Украину на российские губернии

В США уверены, что Россия нападет на Украину до середины февраля. В самой Украине назвали конкретную дату «вторжения» — 20 февраля, когда закончатся Олимпиада в Пекине и совместные учения РФ и Белоруссии. В МИД России подчеркнули, что Москва не собирается развязывать войну, а заявления Запада о вторжении Москвы являются провокацией.

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