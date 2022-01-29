The Telegraph предупредила Путина о возможной роковой ошибке

«Российская общественность наверняка ожидает, что их лидер принесет ощутимые выгоды от своей последней конфронтации с Западом. Если этого не сделать, авторитет Путина ослабнет. Это также могло бы убедить его в том, что его единственный оставшийся вариант — решить украинский вопрос раз и навсегда силой оружия. Такой шаг, однако, может оказаться ошибкой катастрофических масштабов», — написал Кафлин в The Telegraph.

Журналист считает, что вторжение в Украину может обернуться катастрофой, наподобие участия СССР в войне в Афганистане. Кафлин написал, что сейчас Путин якобы играет с Западом в покер с высокими ставками. И если он разыграет карты неправильно, «это может иметь разрушительные последствия как для него самого, так и для его страны», заключил автор The Telegraph.