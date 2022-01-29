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45 минут назад

В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского на Олимпиаде

В Кремле не исключают возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с Зеленским, который тоже посетит церемонию открытия Олимпиады.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на личную встречу с Путиным в 2022 году. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер попросил Путина не воевать с Украиной во время проведения Олимпийских игр в Пекине.

«Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце 2022 года», — сообщал источник.

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