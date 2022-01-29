Акция противников войны с Россией прошла в Киеве. Видео

Акция противников войны между Украиной и Россией прошла около здания Верховной Рады в Киеве в пятницу.

Участники акции призвали решать проблемы в отношениях Москвы и Киева мирным путем и посредством переговоров, а не военных действий. Кроме того, люди принесли с собой таблички и плакаты с мирными призывами, а также флаги Украины.