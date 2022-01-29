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22 минуты назад

В Госдуме призвали разобрать Украину на российские губернии

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал о специфике современной международной повестки. В частности, он полагает, что нынешние украинские власти являются «оккупационным режимом».

В Госдуме призвали разобрать Украину на российские губернии
Фото: ReutersReuters

Жириновский предложил им «убираться с Украины», так как это российская территория. Также он полагает необходимым вернуть в состав РФ несколько ключевых губерний.

«Всем чемоданы упаковывать и убираться с Украины! Вы — оккупационный режим. Это Россия, это будут снова губернии: Житомирская, Киевская, Одесская, Харьковская и так далее. Слово «Украина» забудьте», - заявил политик.

По его мнению, Украины никогда не было, так как нет документов со словом «Украина», датированных 1654 годом. И не было никакого восстановления территориальной целостности.

«Не воссоединение Украины с Россией, а присоединение», — полагает Жириновский.

Жириновский уверен, что для РФ «выгодна территория». Необходимо, чтобы войска Западного военного округа крепко стояли на румынской, австрийской, германской и словацкой границах.

«Никакой там Польши чтобы не было, Украины, Белоруссии», - считает глава ЛДПР.

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