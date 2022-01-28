РФ направила ноту протеста Грузии из-за акции у посольства Швейцарии

Россия направила ноту в Министерство иностранных дел Грузии в связи с акцией у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в стране. Об этом заявил директор департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

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Он отметил, что в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции вблизи здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. По словам Зайцева, незадолго до инцидента в здании отключили основное и резервное электроснабжение.

«В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения властями страны Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве», — подчеркнул он.

Также он добавил, что электроснабжение в здании уже восстановили.

«Рассчитываем, что грузинские властями предпримут все возможные меры по недопущению таких инцидентов», — подытожил Зайцев.