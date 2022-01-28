В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

РФ направила ноту протеста Грузии из-за акции у посольства Швейцарии

Россия направила ноту в Министерство иностранных дел Грузии в связи с акцией у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в стране. Об этом заявил директор департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

РФ направила ноту протеста Грузии из-за акции у посольства Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции вблизи здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. По словам Зайцева, незадолго до инцидента в здании отключили основное и резервное электроснабжение.

«В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения властями страны Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве», — подчеркнул он.

Также он добавил, что электроснабжение в здании уже восстановили.

«Рассчитываем, что грузинские властями предпримут все возможные меры по недопущению таких инцидентов», — подытожил Зайцев.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения у стран испортились после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители