РФ направила ноту протеста Грузии из-за акции у посольства Швейцарии

Россия направила ноту в Министерство иностранных дел Грузии в связи с акцией у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в стране. Об этом заявил директор департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Он отметил, что в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции вблизи здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. По словам Зайцева, незадолго до инцидента в здании отключили основное и резервное электроснабжение.
«В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения властями страны Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве», — подчеркнул он.
Также он добавил, что электроснабжение в здании уже восстановили.
«Рассчитываем, что грузинские властями предпримут все возможные меры по недопущению таких инцидентов», — подытожил Зайцев.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения у стран испортились после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.