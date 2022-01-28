Путин назвал главный просчет НАТО

Владимир Путин впервые отреагировал на письменные ответы США и НАТО на российские предложения по безопасности. В беседе с французским президентом Макроном российский лидер отметил, что Запад не учел принципиальные озабоченности России, и пообещал определиться с дальнейшими действиями после внимательного изучения документов.

Фото: ТАСС ТАСС

При этом на Украине войны не ждут. Как выразился президент Зеленский, Киев «не видит большей эскалации, чем год назад» и ситуация нагнетается искусственно.

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Президент России впервые публично оценил содержание письменных ответов США и НАТО в косвенной форме — позиция Владимира Путина лаконично обозначена в пресс-релизе по итогам его телефонной беседы с французским лидером Макроном.

Согласно сообщению на сайте Кремля, отношения России и НАТО стали главной темой контактов и Путин обратил внимание Макрона на то, что в ответах «так и не учли принципиальные озабоченности России». В частности, нерасширение НАТО на Восток, отказ от размещения вооружений близ российских границ, а также возврат военного потенциала НАТО в Европе на позиции 1997 года. При этом Путин отметил, что российская сторона сперва внимательно изучит полученные документы, а потом уже определится с дальнейшими действиями.

Как сообщали ранее источники AFP, в беседе с Путиным Макрон хотел озвучить свои идеи по деэскалации украинского кризиса. В частности, Париж хотел предложить Москве разрядить ситуацию с помощью публичного заявления о сокращении военного присутствия у границ Украины. В пресс-релизе Кремля об этом ничего не сказано. Есть ли здесь какой-то сигнал? Рассуждает академик РАН Алексей Арбатов:

«Прежде всего сигналы о том. что обеспокоенность России по поводу продвижения НАТО на восток понимается во Франции, и что решать этот вопрос нужно, но, может быть, не на пути просто одноразового договора, расширять — не расширять, а на пути целого ряда соглашений, мероприятий, которые бы обеспечили России безопасность и гарантировали бы ей, что в обозримый период ни Украина, ни Грузия в НАТО не будут формально приняты. Вот если мы получим гарантию, что в обозримый период ни Украина, ни Грузия не будут приняты в НАТО при обеспечении безопасности Украины и Грузии, потому что они тоже имеют право на неделимость, безопасность, то я думаю, что это вполне нормальное решение, на котором все могут сойтись. Эту беседу следует оценить очень положительно, потому что никаких прорывов, что раз созвонились и договорились, таких не бывает. Но то, что продолжается диалог и конкретно говорят уже о перечне каких-то конкретных вопросов, это уже положительный знак, потому что, когда прекращается диалог, тогда вступают в дело пушки».

Одновременно ряд противоречивых заявлений сделал президент Украины. Выступая на брифинге, Владимир Зеленский сообщил, что не видит «большей эскалации, чем год назад». «Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. Нам не нужна эта паника». Как пояснил президент Украины, это дестабилизирует украинскую экономику, и для ее стабилизации необходимо не менее 4-5 миллиардов долларов. При этом Зеленский призвал Запад «открыто сказать», будет ли Украина принята в НАТО, и наложить на Россию санкции не в случае открытого конфликта, а заранее. Как выразился политик, «зачем нам санкции потом?» Реплики оценивает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

Вадим Карасев, украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий»:

«Зеленскому не выгодно сейчас накалять ситуацию, потому что встанет вопрос, а готова ли и способна эта власть, которая сейчас в Украине, к отражению врага. Потому что тогда патриотическая мобилизация, тогда многие военные, Порошенко и другие, могут претендовать на власть. Поэтому чем больше эскалация, тем больше власти военных, и оппозиционеров тех, которые были сегодня в оппозиции, вчера во власти, Порошенко тот же, у которого хорошие связи в военной среде. Поэтому Зеленский должен маневрировать, ему эскалация невыгодна. Здесь как бы совпадают в каком-то смысле интересы России и Украины, он не хочет это делать. А с другой стороны, он вынужден как бы реагировать, вот отсюда его, скажем, противоречивые заявления и отсюда стремление не разжигать, не разгонять вот эту всю военную эскалацию, которую устроила, кстати говоря, американская и британская пресса».

О некотором смягчении позиций сигнализируют и в НАТО. Как утверждают источники Euractiv, в альянсе признали, что Россия «не планирует вторжение» на Украину, поскольку для этого нужны гораздо больше силы, чем те, что предположительно развернуты у границ страны. И что есть варианты снижения напряженности уже завтра. Украинская армия насчитывает более 250 тысяч военнослужащих — и это гораздо больше, чем 100 с чем-то тысяч российского контингента, о которых сообщали западные СМИ. Как этого можно было так долго не замечать? Позицию в разговоре с Business FM озвучивает бывший член Сената Пенсильвании Брюс Маркс:

Брюс Маркс, бывший член Сената Пенсильвании:

«Во-первых, насколько мне известно, число российских военных у границы выросло со 100 до 120 тысяч. На это указывают спутниковые снимки, опубликованные на Западе. Это вызывает беспокойство — почему число растет? Во-вторых, это очень значительное число военных. И если дело дойдет до военной операции, участвовать в ней будет не только обычные солдаты — которые лучше натренированы и экипированы, чем украинские — но также и авиация, ракеты и другая военная техника. Лично я считаю, что если бы Россия решила направить войска на Украину, ее силы оказались бы гораздо более эффективными. Так что я не стал бы преуменьшать риски, опираясь исключительно на численность войск — войск там очень много. При этом, Россией управляет очень прагматичный лидер. Думаю, президент Путин может прекрасно оценить последствия, которые наступят в случае российского вторжения на Украину. И, исходя из этого, я бы назвал такую операцию крайне маловероятной».

Ранее ситуацию прокомментировал Сергей Лавров. На брифинге глава российского МИДа прямо заявил, что «если это зависит от России, то войны не будет», «мы войн не хотим, но и игнорировать наши интересы мы тоже не позволим». По словам дипломата, в посланиях США и НАТО «наводят тень на плетень», но есть там и «рациональные зерна» — причем конструктив «по сути дела заимствован из российских инициатив», которые ранее Запад отказывался обсуждать.