Раскрыты сроки отъезда российских дипломатов из США

Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл сроки отъезда десятков российских дипломатов из США. Слова посла сообщаются в публикации в аккаунте посольства РФ в Facebook.
«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», — рассказал Антонов.
Он уточнил, что 27 сотрудников дипведомства должны покинуть американскую территорию к 30 января, еще 28 уедут до 30 июня текущего года.
Дипломат подчеркнул, что 23 сотрудника из первой группы уже покинули США, а 29 января оставшиеся четверо вернутся в Россию. Таким образом, после высылки в посольстве останется 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.