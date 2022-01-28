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12 минут назад

Раскрыты сроки отъезда российских дипломатов из США

Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл сроки отъезда десятков российских дипломатов из США. Слова посла сообщаются в публикации в аккаунте посольства РФ в Facebook.

Раскрыты сроки отъезда российских дипломатов из США
Фото: ReutersReuters

«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», — рассказал Антонов.

Он уточнил, что 27 сотрудников дипведомства должны покинуть американскую территорию к 30 января, еще 28 уедут до 30 июня текущего года.

Дипломат подчеркнул, что 23 сотрудника из первой группы уже покинули США, а 29 января оставшиеся четверо вернутся в Россию. Таким образом, после высылки в посольстве останется 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.

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