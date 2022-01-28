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41 минуту назад

Россия расширила санкции против ЕС

Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Россия расширила санкции против ЕС
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве указали, что решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, принято, «руководствуясь принципом взаимности и паритетности».

В МИД РФ сообщили, что ответные меры Москвы коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, а также представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

Российский МИД уведомил представительство Европейского союза в России о данном шаге, отметили в ведомстве.

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. Это – важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений», - говорится в сообщении.

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