Россия расширила санкции против ЕС

Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
В ведомстве указали, что решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, принято, «руководствуясь принципом взаимности и паритетности».
В МИД РФ сообщили, что ответные меры Москвы коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, а также представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».
Российский МИД уведомил представительство Европейского союза в России о данном шаге, отметили в ведомстве.
«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. Это – важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений», - говорится в сообщении.