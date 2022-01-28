Россия расширила санкции против ЕС

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. Это – важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений», - говорится в сообщении.