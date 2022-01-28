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48 минут назад

Россия ввела санкции против руководителей западных ЧВК

Россия на основе принципа взаимности и паритетности запретила въезд в страну руководителям частных военных компаний (ЧВК) Европы и представителям власти, которые ответственны за антироссийскую политику. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ.

Россия ввела санкции против руководителей западных ЧВК
Фото: ura.ruura.ru

«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и „насаждение“ мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ», — указано на сайте МИД России.

Речь идет об ответных санкциях, которые Евросоюз впервые ввел в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. С тех пор ЕС несколько раз продлевал и расширял санкционный список, в котором уже числится 185 физических и 48 юридических лиц. Помимо прочего, этим лицам запрещен въезд в страны ЕС. На днях издание Spiegel сообщило о планах Евросоюза ввести «более жесткие» санкции против России.

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