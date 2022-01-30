Вассерман призвал Запад перестать «тянуть одеяло на себя»

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ призвал Запад перестать «тянуть одеяло на себя». Таким образом он прокомментировал полученные Россией ответы США и НАТО по предложенным Москвой гарантиям безопасности. По его мнению, этот шаг стал лишь началом переговоров, а чем они завершатся — неизвестно.

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«Открытым текстом перевожу с дипломатического: потянете одеяло на себя — останетесь голыми», — подчеркнул парламентарий.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин напомнил в беседе со французским коллегой Эммануэлем Макроном, что в ответном послании проигнорирован ключевой вопрос о неделимости безопасности. Этот принцип подразумевает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Вассерман добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров открытым текстом заявлял о том, что письменные документы заставят западных партнеров «выкручиваться из более серьезной ситуации».

По мнению депутата, Запад неоднократно нарушал письменные обязательства. В качестве примера парламентарий привел договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об открытом небе и о противоракетной обороне.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не готов отреагировать на ответ США по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, глава государства найдет время и форму для того, чтобы лично ответить Вашингтону.

26 января Россия получила от США и НАТО письменный ответ на свою инициативу по гарантиям безопасности. Как пояснил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в переданном Вашингтоном документе, изложены ключевые принципы, которыми руководствуются Соединенные Штаты и их обеспокоенность по поводу действий Москвы, которые «подрывают безопасность и стабильность».