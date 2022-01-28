Лавров прокомментировал требование Минска к российским СМИ

Требование властей Белоруссии, чтобы в корреспондентских пунктах российских СМИ в стране работали только граждане России, не является чем-то запредельным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его комментарий приводит ТАСС.

Фото: пресс-служба МИД РФ пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ провел переговоры с руководством Белоруссии в связи с закрытием местного корпункта российской «Комсомольской правды». По их результатам Минск поставил условие, согласно которому в корреспондентских пунктах должны работать только граждане России.

«Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание в сложившейся ситуации. И сейчас у них позиция такая, и я не могу с ней спорить, что они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые являются гражданами Российской Федерации», — отметил Лавров.

Он также предложил посмотреть на то, как обращаются с российскими журналистами и как диктуют их условия работы на Западе. По мнению Лаврова, в сравнении с этим условие белорусских властей «не является чем-то таким запредельным».

Министр подчеркнул, что Россия продолжает выступать за то, чтобы права журналистов соблюдались во всех странах СНГ.

«В случае, когда эти права откровенно нарушаются, мы по-прежнему будем эти вопросы ставить», — заключил он.

«Комсомольская правда» закрыла представительство в Минске в октябре 2021 года. Тогда в начале месяца в Белоруссии арестовали журналиста издания Геннадия Можейко. МВД Белоруссии называло причиной задержания расследование уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.