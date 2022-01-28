В Японии отметили «удивительную» черту Путина

Японская газета The Japan Times считает, что «удивительное» молчание президента России Владимира Путина в очередной раз «заставляет Запад гадать о его намерениях». Издание отметило, что в последние дни Путин говорил только о бизнесе и пандемии.

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«Это контрастировало с безжалостными спекуляциями в Вашингтоне, где Байдена неоднократно спрашивали о вероятности вторжения на Украину», - отмечает газета.

По версии The Japan Times, отсутствие комментариев от президента РФ подчеркнуло дисциплину Кремля. Российские политики настаивали на том, что они не будут принимать никаких решений, пока США не предоставят письменный ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности. Этот ответ был получен Россией, но «без каких-либо немедленных комментариев».

Вместо того, чтобы публично обсуждать Украину, Путин в среду провел встречу с правительственными чиновниками, на которой коснулся регулирования криптовалюты и пандемии, отмечает издание. Кроме того, президент России принял участие в видеоконференции с итальянскими бизнесменами и обсудил экономическое сотрудничество двух стран.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).