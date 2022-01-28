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26 минут назад

Лавров призвал русских оставаться в странах СНГ

В интересах России и государств СНГ сделать так, чтобы русские оставались в тех странах, где они родились. С таким призывом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью, которое транслируется на YouTube-канале МИД.

Лавров призвал русских оставаться в странах СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, конечно, кому-то надо возвращаться — там родители, друзья, семьи, какой-то бизнес, работа. Но в наших интересах, в интересах всех стран СНГ, чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились», — заявил российский министр.

«В идеале, я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну а тем, кто хочет переехать, конечно нужно предоставлять максимально льготные условия для этого», — заключил Сергей Лавров.

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