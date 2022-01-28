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1 час назад

Лавров ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «все будет в порядке», если Украина выполнит минские соглашения. Таким образом он ответил на вопрос о возможности признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом», - заявил глава МИД России в интервью российским изданиям.

Сергей Лавров также напомнил, что минские соглашения были одобрены Советом безопасности ООН.

19 января КПРФ внесла в Госдуму России проект обращения к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса. В документе подчеркивается, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей ДНР и ЛНР и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Лавров: "Россия не хочет войны"

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. 22 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века», вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. При этом в ДНР сообщили о том, что располагают «достоверными сведениями о подготовке ВСУ к активным боевым действиям на Донбассе».

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