Лавров назвал "хамством" угрозы США выгнать посла России из США

«Мы предлагаем обнулить все, что было - начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата (Барака) Обамы - отменить все, что началось с этого и что за этим последовало», — сказал Лавров, добавив, что сейчас со стороны американцев идет настоящий торг.