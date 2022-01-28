Медведев объяснил рост напряженности в мире

Рост напряженности в международных отношениях в период эпидемии коронавируса объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями ряда стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Он считает, что нужно договариваться.
«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности!, — сказал политик.
По его словам, договариваться нужно и по внутрироссийским вопросам.
«Это не только касается международных отношений, это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации. По этому поводу ведутся большие дискуссии, но я все-таки надеюсь, что значительная часть людей в нашей стране приходит к выводу, что вакцинация необходима, даже в условиях появления новых штаммов и всякого рода других проблем», — отметил Медведев.
Также зампред рассказал о том, какие он извлек уроки из эпидемии COVID-19. Прежде всего, это оказание помощи другим.
«Что же касается личных уроков, какие тут могут быть особые слова? Личные уроки заключаются в том, что нужно помогать друг другу, нужно стараться и советом, и по возможности другими способами помогать близким, помогать другим людям, развивать те же самые формы волонтерской помощи, о которой я сказал», — заявил Медведев.
Также политик выразил надежду, что в 2022 году удастся достичь ослабления международной напряженности.
«Мне бы хотелось, чтобы в известной степени… ослабла международная напряженность, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает – и нашей стране мешает, и международному развитию мешает», — подчеркнул бывший премьер-министр.