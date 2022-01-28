Медведев назвал три урока пандемии коронавируса для России

Пандемия коронавируса — вызов, с которым необходимо справляться общими средствами. Она научила российские власти работать в специальных условиях, а также показала важность развития международного сотрудничество и бесполезность закрытия границ. Такие три урока глобальной эпидемии COVID-19 назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

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В этот период, по его словам, Россия научилась оказывать медицинскую помощь для больных коронавирусной инфекцией, развернула необходимую сеть стационаров, а также создала и начала активно применять отечественные вакцины. «Ну и, наконец, просто научились жить в этих условиях лучше, чем, например, в 2020 году, включая и вопросы волонтерства, и многое другое», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что странам необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, а не закрываться друг от друга. Зампредседателя Совбеза привел в пример ситуацию с омикроном, после появления которого были выработаны определенные схемы лечения и коммуникации.

Оценивая ситуацию с омикроном, он отметил, что с одной стороны с приходом нового штамма коронавируса наблюдается меньше госпитализаций, а также числа летальных исходов.

«Но, с другой стороны, это огромное количество людей, которые все-таки болеют и которым нужно оказывать медицинскую помощь. И вот это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга», — заключил зампредседателя Совбеза.