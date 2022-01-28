В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу"

«Те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод "Северный поток 2", — коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний. Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также в перспективе принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу», — сказал Чижов.