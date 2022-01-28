В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу"

Российские власти рассчитывают, что страны Запада удержатся от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики и не станут сами себе «стрелять в ногу», сообщают «Известия» со ссылкой на постоянного представителя РФ при Евросоюзе Владимира Чижова.
По его словам, энергетический диалог Россия — ЕС был заморожен в 2014 году не по инициативе Москвы. Поэтому нельзя говорить о совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договоренности на двустороннем уровне, заявил дипломат.
«Те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод "Северный поток 2", — коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний. Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также в перспективе принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу», — сказал Чижов.
«Хочу еще раз подчеркнуть: Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины. Соответственно, вопрос относительно возможного обострения там обстановки и потенциальных новых антироссийских санкций зависит прежде всего от благоразумия и прагматизма самих европейцев», — отметил постпред.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае нападения РФ на Украину проект газопровода «Северный поток - 2» будет «так или иначе» остановлен.