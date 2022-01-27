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9 минут назад

«Своих придурков хватает»: депутат предложил запретить Верке Сердючке въезд в Россию

Депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить украинскому артисту Андрею Данилко въезд в Россию после исполнения им в образе Верки Сердючки песни о Степане Бандере.

«Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка. Они, собственно, и представляют из себя украинское национальное самосознание», - возмутился депутат в беседе с «Газетой.ру».

Он также заявил, что вся Украина с политической точки зрения представляет собой «беспрерывную клоунаду». По мнению Бородая, реагировать серьезно на выступление Сердючки не стоит, но въезд в Россию «не помешает запретить».

«Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны», - добавил парламентарий.

Напомним, ранее в интернете появилось видео со съемок юмористического «Дизель шоу». На записи Верка Сердючка обнимает девочку, подбежавшую к ней с цветами, и поет ей песню со словами «Наш отец Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воевать».

Верка Сердючка спела про Бандеру на передаче для российского канала

Андрей Данилко, комментируя видео, заявил, что исполнение песни было импровизацией, и он не вкладывал в нее «ни политического, ни военного смысла».

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