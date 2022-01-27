«Своих придурков хватает»: депутат предложил запретить Верке Сердючке въезд в Россию

Депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить украинскому артисту Андрею Данилко въезд в Россию после исполнения им в образе Верки Сердючки песни о Степане Бандере.

«Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка. Они, собственно, и представляют из себя украинское национальное самосознание», - возмутился депутат в беседе с «Газетой.ру».

Он также заявил, что вся Украина с политической точки зрения представляет собой «беспрерывную клоунаду». По мнению Бородая, реагировать серьезно на выступление Сердючки не стоит, но въезд в Россию «не помешает запретить».

«Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны», - добавил парламентарий.

Напомним, ранее в интернете появилось видео со съемок юмористического «Дизель шоу». На записи Верка Сердючка обнимает девочку, подбежавшую к ней с цветами, и поет ей песню со словами «Наш отец Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воевать».