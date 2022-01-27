Путин поддержал предложение правительства РФ о регулировании криптовалют

Президент РФ Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка о полном запрете, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их словам, Путин поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался сообщить позицию Путина и сказал, что президент поручил правительству и Центральному банку урегулировать свои разногласия.

Согласно данным Кембриджского университета, опубликованным в октябре, Россия стала третьим по величине производителем криптовалют в мире в 2021 году после США и Казахстана.

Соучредитель российского майнера BitCluster Виталий Борщенко сообщил, что майнеров пригласили присоединиться к рабочей правительственной группе после того, как Центральный банк опубликовал свой отчет, предлагающий полный запрет на криптовалюту.