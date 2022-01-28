Губернатора Иркутской области утвердили на пост секретаря реготделения "Единой России"

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"По результатам тайного голосования голоса распределились следующим образом: за Кобзева Игоря Ивановича 124, за Перетолчина Виталия Владимировича - четыре", - огласил итоги голосования председатель счетной комиссии Артем Лобков.

Кобзев, который ранее был беспартийным, в ноябре 2021 года вступил в "Единую Россию", а в декабре стал временно исполняющим обязанности секретаря иркутского регионального отделения партии. До этого лидером иркутских единороссов был депутат Государственной думы Сергей Сокол. Он покинул этот пост в связи с переездом в Хакасию и избранием в Госдуму от этого региона.