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38 минут назад

Путин посетил могилу умершего в блокаду брата

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище, расположенное в Санкт-Петербурге, и возложил цветы к могиле, где, согласно документам, похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин посетил могилу умершего в блокаду брата
Фото: ТАССТАСС

Глава государства почтил память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась 78 лет назад. Кроме того, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда традиционно делает остановку в одном из рядов кладбища. Он возлагает цветы к общей могиле, в которой покоится прах его старшего брата.

Пискаревское кладбище является крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны, где покоятся порядка полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь самой суровой зимой 1941-1942 годов. В то время ежедневно несколько тысяч человек умирали от голода, холода и бомбежек.

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