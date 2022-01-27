Путин посетил могилу умершего в блокаду брата

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище, расположенное в Санкт-Петербурге, и возложил цветы к могиле, где, согласно документам, похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава государства почтил память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась 78 лет назад. Кроме того, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда традиционно делает остановку в одном из рядов кладбища. Он возлагает цветы к общей могиле, в которой покоится прах его старшего брата.