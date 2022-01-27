Лавров: США проигнорировали вопрос о нерасширении НАТО

США не ответили на самый главный вопрос по гарантиям безопасности - о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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Накануне посол США в России передал письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США не будут придавать письменный ответ Москве публичности, поскольку «дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров».

При этом во время брифинга по случаю передачи России ответа по гарантиям безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», - заявил сегодня журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Он также отметил, что решение о дальнейших шагах России будет принято после доклада главе государства.

«После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах», - пояснил Лавров.

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997 года.