«Где сейчас Обама?»: Медведев напомнил о фразе экс-президента США

«Я лично занимался этими санкциями достаточно длительный период, особенно с 2014 года. И мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило. Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чем это будет заключаться. Вот, говорят, "адские" санкции», — отметил Медведев.