Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Ее куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова, говорится в четверг в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что опергруппу возглавила заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. Ее заместителем в группе стал директор департамента здравоохранения кабинета министров Игорь Каграманян. Заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова назначена ответственным секретарем группы.
Всего в составе опергруппы 47 человек, в том числе глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и другие.
Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 20 миллиардов рублей дополнительно на лекарства для больных с коронавирусом.