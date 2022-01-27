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57 минут назад

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Ее куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова, говорится в четверг в сообщении на сайте правительства.

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что опергруппу возглавила заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. Ее заместителем в группе стал директор департамента здравоохранения кабинета министров Игорь Каграманян. Заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова назначена ответственным секретарем группы.

Всего в составе опергруппы 47 человек, в том числе глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и другие.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 20 миллиардов рублей дополнительно на лекарства для больных с коронавирусом.

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