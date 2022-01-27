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40 минут назад

Медведев: Украина стала игрушкой НАТО

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках Запада и ее используют для давления на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев: Украина стала игрушкой НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Украину используют как инструмент геополитического давления на Россию и даже на Китай.

«Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна», - сказал замглавы Совбеза.

Однако Украина остается «аргументом в геополитической игре» и напряженность в Донбассе прежде всего связана с этим, считает Медведев. Он добавил, что эскалация также связана с курсом, которым идут украинские власти в последние годы.

В прошлом году вышла статья Медведева под заголовком «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

В ней Медведев заявил, что «во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы», а также «невежественные и необязательные» политики: они подписывают минские соглашения и нормандские договоренности, а затем «разворачивают позицию совсем в другую сторону».

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