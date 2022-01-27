Медведев дал прогноз по войне с НАТО

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«Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», - подчеркнул Медведев.

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В то же время он отметил, что на угрозе войн многие спекулируют и зарабатывают. Замглавы Совбеза рассказал, что недавно прочитал заявление одного из «маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки», допустившего ограниченного ядерное столкновение между Россией и США.

«Это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат - это серьезная очень структура, это очень печально», - отметил Медведев.

Единственным способом решения конфликтов он назвал дипломатию и договоренности по гарантиям безопасности.

«Это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», - сказал Медведев.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Позже во время переговоров с Джо Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).