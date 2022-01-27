Медведев дал прогноз по войне с НАТО

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и НАТО не хотят войны и стремятся ее избежать. Об этом сообщает «Российская газета».
«Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», - подчеркнул Медведев.
В то же время он отметил, что на угрозе войн многие спекулируют и зарабатывают. Замглавы Совбеза рассказал, что недавно прочитал заявление одного из «маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки», допустившего ограниченного ядерное столкновение между Россией и США.
«Это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат - это серьезная очень структура, это очень печально», - отметил Медведев.
Единственным способом решения конфликтов он назвал дипломатию и договоренности по гарантиям безопасности.
«Это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», - сказал Медведев.
В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.
Позже во время переговоров с Джо Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.
МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).
26 января США и НАТО прислали России письменные ответы на эти предложения. В Вашингтоне попросили Москву не обнародовать документы. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что «дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров». Он подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом «открытых дверей» НАТО, об этом говорится в ответе. Однако в документе есть и «позитивные моменты», отметил Блинкен.