Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна пройти в очном формате 18-20 февраля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналисты решили узнать в Кремле, поедет ли глава государства на это мероприятие. "Нет", - ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости напомнило о вошедшей в историю мюнхенской речи Путина. В 2007 году президент России подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.

Владимир Путин тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Прошло 15 лет, а Соединенные Штаты продолжают расширять свое присутствие в странах ЕС. Не так давно в Пентагоне заявили о готовности отправить в Европу 8,5 тысячи американских военных.