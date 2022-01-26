Козак рассказал об итогах встречи «нормандской четверки»

В Париже завершилась встреча политических советников «нормандской четверки». Она продлилась более восьми часов.

По словам заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, разговор носил непростой характер. Вместе с тем беседа получилась очень откровенной, отметил Козак.

Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта на Украине обязаны соблюдать режим прекращения огня. Перемирие должно соблюдаться безусловно.

«Провели инвентаризацию разных прочтений Минских соглашений. Договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине», - цитирует Козака ТАСС.