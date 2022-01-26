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1 час назад

Разговор на восемь часов: Козак рассказал об итогах встречи «нормандской четверки»

В Париже завершилась встреча политических советников «нормандской четверки». Она продлилась более восьми часов.

Козак рассказал об итогах встречи «нормандской четверки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, разговор носил непростой характер. Вместе с тем беседа получилась очень откровенной, отметил Козак.

Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта на Украине обязаны соблюдать режим прекращения огня. Перемирие должно соблюдаться безусловно.

«Провели инвентаризацию разных прочтений Минских соглашений. Договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине», - цитирует Козака ТАСС.

Следующая встреча представителей «нормандской четверки» состоится уже через две недели. Она пройдет в Берлине.

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