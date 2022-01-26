Блинкен анонсировал контакты с Лавровым в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни.

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«Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни – после того, как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, Блинкен заявил, что американская сторона передала России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее в МИД России подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.