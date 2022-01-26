В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
28 минут назад

МИД заявил о получении ответа США по гарантиям безопасности

Замглавы МИД России Александр Грушко получил от посла США в Москве Джона Салливана ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД заявил о получении ответа США по гарантиям безопасности
Фото: ТАССТАСС

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество, пишет РИА Новости.

НАТО даст письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в среду, пишет РИА Новости со ссылкой агентство Франс Пресс.

Россия в конце прошлого года передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В частности, в проектах документов говорится о гарантиях нерасширения НАТО на восток, об исключении появления у рубежей РФ ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также о необходимости НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год. В НАТО заявили, что направят свои ответы до конца недели параллельно с США, пишет ТАСС.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители