МИД заявил о получении ответа США по гарантиям безопасности

Замглавы МИД России Александр Грушко получил от посла США в Москве Джона Салливана ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество, пишет РИА Новости.
НАТО даст письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в среду, пишет РИА Новости со ссылкой агентство Франс Пресс.
Россия в конце прошлого года передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В частности, в проектах документов говорится о гарантиях нерасширения НАТО на восток, об исключении появления у рубежей РФ ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также о необходимости НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год. В НАТО заявили, что направят свои ответы до конца недели параллельно с США, пишет ТАСС.