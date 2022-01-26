МИД заявил о получении ответа США по гарантиям безопасности

Россия в конце прошлого года передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В частности, в проектах документов говорится о гарантиях нерасширения НАТО на восток, об исключении появления у рубежей РФ ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также о необходимости НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год. В НАТО заявили, что направят свои ответы до конца недели параллельно с США, пишет ТАСС.