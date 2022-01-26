США передали России ответ по гарантиям безопасности

Посол США в России Джон Салливан в среду, 26 января, привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона по вопросу гарантий безопасности, которых требовала Москва . Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.

Напомним, что в декабре 2021 года Россия публиковала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ потребовала от Запада юридических гарантий по отказу от продвижения альянса на восток и запрета на вступление в организацию Украины. Позже в январе данные аспекты обсуждались сторонами в рамках нескольких встреч.