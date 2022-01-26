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28 минут назад

США передали России ответ по гарантиям безопасности

Посол США в России Джон Салливан в среду, 26 января, привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона по вопросу гарантий безопасности, которых требовала Москва. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.

США передали России ответ по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Содержание документа в МИД России пока не раскрыли.

Напомним, что в декабре 2021 года Россия публиковала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ потребовала от Запада юридических гарантий по отказу от продвижения альянса на восток и запрета на вступление в организацию Украины. Позже в январе данные аспекты обсуждались сторонами в рамках нескольких встреч.

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