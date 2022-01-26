"Мало не покажется": Лавров пригрозил Западу

Запад находится в «военном угаре» и хочет «реальной провокации» на Украине. Об том заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

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Он отметил, что даже в Киеве призывают западные государства успокоиться, но Запад «не хочет успокаиваться, вот в чем дело».

«Мы видим, что наши западные коллеги находятся без преувеличения в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, [если] вы нападете, мы накажем, спасем Украину, мало не покажется», - заявил Лавров.

Глава МИД РФ назвал поведение Запада «сюрреалистическим», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить минские соглашения. Но Россия продолжает настаивать, что альтернативы минским соглашениям нет.

Он подчеркнул, что Москва готова к любому сценарию развития ситуации.

«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, всегда те, кто это делал, получал по заслугам», - заявил Сергей Лавров.