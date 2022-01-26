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1 час назад

Путин потребовал сохранить плановую медпомощь детям на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин потребовал продолжать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на распространение коронавируса. По его словам, пандемия не является поводом для приостановления такой работы, передаёт ТАСС.

Путин потребовал сохранить плановую медпомощь детям на фоне пандемии
Фото: ТАССТАСС

Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась, — цитирует агентство главу государства.

Путин добавил, что регионам необходимо оказать помощь по данному направлению. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на это заявила, что такое мероприятие запланировано, кабмин планирует до конца января принять соответствующее постановление.

Голикова также заверила, что вся плановая медпомощь останавливаться не будет. В регионах с совсем сложной ситуацией её переведут в неотложный формат.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти власти собираются ограничить оказание плановой медпомощи в поликлиниках из-за распространения штамма «омикрон». Наряду с этим будет приостановлена диспансеризация. До этого соответствующее решение было принято властями Северной столицы, а также в ряде других регионов, в числе которых Карелия, Коми, Калининградская область.

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