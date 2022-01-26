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1 час назад

Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерял связь с реальностью». Об этом сообщает ТАСС.

Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров подчеркнул, что заявления Столтенберга трудно рассматривать всерьез. Так министр прокомментировал слова генсека о возможном наращивании присутствия НАТО на восточном фланге.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления», - заявил Лавров.

24 января в НАТО объявили, что альянс начал приводить свои силы в состояние готовности и направлять дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе.

Столтенберг подчеркивал, что НАТО «продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса».

«Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», - сказал он.

До этого Столтенберг пообещал, что альянс не откажется от расширения и не перестанет сотрудничать с Украиной, несмотря на протесты Москвы. Также он заявлял, что у России нет права на собственную сферу влияния, включающую приграничные государства.

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