Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью

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Лавров подчеркнул, что заявления Столтенберга трудно рассматривать всерьез. Так министр прокомментировал слова генсека о возможном наращивании присутствия НАТО на восточном фланге.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления», - заявил Лавров.

24 января в НАТО объявили, что альянс начал приводить свои силы в состояние готовности и направлять дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе.

Столтенберг подчеркивал, что НАТО «продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса».

«Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», - сказал он.