Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерял связь с реальностью». Об этом сообщает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что заявления Столтенберга трудно рассматривать всерьез. Так министр прокомментировал слова генсека о возможном наращивании присутствия НАТО на восточном фланге.
«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления», - заявил Лавров.
24 января в НАТО объявили, что альянс начал приводить свои силы в состояние готовности и направлять дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе.
Столтенберг подчеркивал, что НАТО «продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса».
«Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», - сказал он.
До этого Столтенберг пообещал, что альянс не откажется от расширения и не перестанет сотрудничать с Украиной, несмотря на протесты Москвы. Также он заявлял, что у России нет права на собственную сферу влияния, включающую приграничные государства.