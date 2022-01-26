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54 минуты назад

Озвучена выгода Запада от эскалации в Донбассе

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что угроза эскалации в Донбассе остается реальной, пока есть заинтересованные в этом силы - сама Украина, страны Восточной Европы и США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Косачева, с помощью «нагнетания страстей» вокруг «российской угрозы» Запад пытается представить Москву в виде агрессора и отвлечь внимание от российских предложений по гарантиям безопасности.

Украина в случае эскалации сможет «активно «продавать» миру образ жертвы», «собирать сочувствующих, и, что еще важнее – деньги», подчеркнул он.

Сенатор считает, что в «старой» Европе действительно хотят прекращения конфликта дипломатическим путем, «но с признанием России виновной, ибо иначе всплывет ответственность самих европейцев за развитие событий на Украине».

В Киеве занялись эвакуацией жителей с линии фронта Донбасса

«Восточноевропейское русофобское лобби», по его словам, стремится любой ценой избежать примирения Запада и России: это лишило бы его «вечно прифронтового статуса» и повышенного внимания.

В США же конфликт считают «ловушкой для России и фактором ее ослабления», подчеркнул он.

«Угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, «шкурно». Кому война, а кому мать родна», - заключил сенатор (орфография и пунктуация автора сохранены).

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

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