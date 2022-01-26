Жириновский отчитал депутатов и рассмешил Лаврова

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал своих коллег по Госдуме за незнание российских министров, чем рассмешил министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Заседание Госдумы транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента.

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Лидер либерал-демократов отчитал депутатов за то, что они обращаются к Лаврову с вопросами о миграции, хотя это не входит в его компетенцию. Жириновский также сказал, что парламентарии путают Лаврова с министром экономики и обращаются к нему по вопросам ЖКХ и составления учебников по русскому языку.

«Его (Лаврова — прим. "Ленты.ру") задача — все, что происходит за рубежом, а не внутри страны. И учебники они не издают, и учителей русского языка не готовят, и бюджетом не занимаются. Надо все-таки думать, к кому вы обращаетесь», — заявил Жириновский с трибуны.

Он резюмировал, что подобные вопросы задавать можно, если «такой уровень развития депутата», но надо знать меру и «ощущать время» — это заключение позабавило главу российского МИД.