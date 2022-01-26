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27 минут назад

В Совфеде объяснили призыв Турчака вооружить ДНР и ЛНР

Большинство россиян поддержат призыв вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) оружием, считает первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что это нужно для защиты граждан России в Донбассе.

В Совфеде объяснили призыв Турчака вооружить ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джабаров назвал заявление Турчака своевременным. «Там 700 или 800 тысяч наших граждан. Мы должны их защищать в случае нападения украинских силовиков. Чем их защищать — луком и стрелами? Нужно оружие, но это оружие в данный момент может быть оборонительное, для защиты, потому что никакого плана по нападению на Киев у ДНР и ЛНР нет, а у Киева есть», — отметил он.

Если Россия отправит в ДНР и ЛНР оружие, реакция НАТО будет негативной, отметил Джабаров. «Ведь только американцам и британцам можно поставлять вооружение на Украину. Британцы три самолета отправили с оружием, американцы высылают — это нормально. А вот Россия помочь обычным стрелковым оружием или средствами сдерживания не может, потому что, видите ли, то что можно Юпитеру, нельзя быку», — добавил он.

Ранее Турчак заявил, что Россия должна направить туда отдельные виды вооружения для повышения обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева.

Глава ДНР Денис Пушилин уже говорил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Киева. В Донбассе уже провели учения и отработали совместные действия между экстренными службами на случай нападения.

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