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37 минут назад

В Кремле ответили на отказ главы МИД Австрии танцевать с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также предпочел бы не танцевать с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Об этом сообщает Daily Storm.

В Кремле ответили на отказ главы МИД Австрии танцевать с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в интервью Шалленберг прокомментировал визит Путина на свадьбу экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль в 2018 году. Президент России привез на торжество Кубанский казачий хор, станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.

Шалленберг подчеркнул, что не несет ответственности за действия бывших политиков.

«Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать», - заявил министр.

Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным

Песков отметил, что «и Путин предпочел бы с ним не танцевать».

«У нас в России не принято мужчинам танцевать друг с другом», - заявил пресс-секретарь президента.

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