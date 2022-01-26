В Кремле ответили на отказ главы МИД Австрии танцевать с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также предпочел бы не танцевать с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Об этом сообщает Daily Storm.

Ранее в интервью Шалленберг прокомментировал визит Путина на свадьбу экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль в 2018 году. Президент России привез на торжество Кубанский казачий хор, станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.

Шалленберг подчеркнул, что не несет ответственности за действия бывших политиков.

«Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать», - заявил министр.

Песков отметил, что «и Путин предпочел бы с ним не танцевать».