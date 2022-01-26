Лавров рассказал о друзьях России в Латинской Америке

Число друзей России среди стран Латинской Америки растет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы. Его цитирует ТАСС.

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«У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — рассказал российский министр. Он также отметил, что Россия традиционно сохраняет дружественные отношения со странами Латинской Америки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках телефонного разговора президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Каннеля Бермудеса не обсуждалось размещение российских военных баз на кубинской территории. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Диас-Каннель Бермудес не обсуждали усиления военно-технического сотрудничества между Россией и Кубой.